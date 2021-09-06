Kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti! Taliban Emrullah Salih'in akıbetini açıkladı

Dünya, Taliban'dan gelen yeni açıklamaları konuşuyor.

Geçtiğimiz saatlerde ülkedeki direnişin 'son kalesi' olarak anılan Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban yine gündeme adeta bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası Kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında 'yurtdışına kaçtı' iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtti.

Salih, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir'e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı.

Öte yandan Afgan Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Ahmed Mesud, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak 'Güvendeyim' mesajı verdi.

'Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir' diyen Taliban, geçtiğimiz saatlerde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Taliban'a direnen Ulusal Direniş Cephesi sözcülerinden Ali Maysam BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, Taliban Pençşir'i ele geçirmedi" demişti.