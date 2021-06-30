Kendisine muhalif siyasetçiden iktidar olmaz! Davutoğlu'nun Kanal İstanbul çelişkisi

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AK Parti’den ayrıldıktan sonra, dindarlara kin kusturan CHP ile iş kotaran ve Kemal Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen Ahmet Davutoğlu’nun Kanal İstanbul karşıtı söylemleri; başbakanlık yaptığı dönemdeki açıklamalarını hatırlattı. Davutoğlu’nun Kanal İstanbul’a dair iki farklı söylemi birbiriyle çelişti.

Kanal İstanbul'un temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘çılgın proje’ olarak kamuoyuna tanıtılan ve İstanbul Boğazı’nı rahatlatacak Kanal İstanbul’un temeli atıldı. Muhalefetin propagandaları ve şirketlere ‘para ödememe’ tehditleri sürerken; Ahmet Davutoğlu da Kanal İstanbul projesinde CHP, HDP ve İYİ Parti’nin yanında yer aldı.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul propagandası

İstanbul Boğazı’nda meydana gelen gemi kazalarını da engellemek için yapılacak olan Kanal İstanbul’un, güvenlik açısından bir hata olduğunu iddia eden Davutoğlu, “Proje İstanbul’un, Marmara’nın, Karadeniz’in nefes almasını engelleyecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye için 'yüzyılın projesi' olacak Kanal İstanbul’a karşı propaganda yaparak, “Bir kez açılırsa geri dönüşü imkansız olur.’ şeklinde ifadeler kullanan Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde ise projenin Türkiye için çok önemli olduğuna dair vurgu yapmıştı.

Proje övgüler dizmişti

Kanal İstanbul’un AK Parti’nin diğer mega projelerini taçlandıracağını söyleyen Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde şu açıklamaları yapmıştı:

İstanbul için planladığımız ve yatırımı devam eden 3. Köprü, 3. Havaalanı, Avrasya Tüneli ve bu yatırımları tamamlayıp taçlandıracak Kanal İstanbul projesiyle sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için yeni bir dönem başlamış olacaktır.

Davutoğlu'nun iktidar hırsı

Davutoğlu'nun iktidar partisindeyken Kanal İstanbul'a övgüler dizerken, muhalif parti olduktan sonra kötülemeye çalışması iktidar hırsı uğruna Türkiye'nin lehine bir çalışmaya nasıl engel olmaya çalıştığını gösterdi.