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Kendisine hasta süsü verip bir başka hastayı soydu

Antalya'da bir hastaneye kendisine hasta süsü vererek girip, orada bulunan bir başka hastanın cebindeki parayı çalan şahıs kıskıvrak yakalandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:45
Kendisine hasta süsü verip bir başka hastayı soydu

Antalya’da hastanede hasta gibi davranıp, tedavi için gelen başka bir hastanın cebinden 400 lira çalan şahıs kaldığı pansiyonda yakalandı.

Olay, 4 Ekim Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tedavi için hastaneye gelen İ.T. cebinden 400 lira parasının yan kesicilik yöntemiyle çalındığını fark etti. İ.T.’nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin dolandırıcılık ve tehdit suçlarından 4 ayrı kaydı bulunan R.Ü. olduğunu belirledi.

R.Ü.'nün hastanede hasta gibi dolaştığını da tespit eden ekipler, şüphelinin kaldığı pansiyona operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

R.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:45
  1. Kendisine hasta süsü verip bir başka hastayı soydu
  2. Antalya
  3. hırsızlık
  4. hastanın cebindeki paraları çaldı

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