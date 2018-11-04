0553 313 94 23
impression

Kendisinden haraç isteyen bakkalı öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kişi kendisinden haraç istediği gerekçesiyle mahalle bakkalını öldürdü.

04 Kasım 2018 Pazar 22:37
Kendisinden haraç isteyen bakkalı öldürdü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde haraç istediği bakkalı öldürdüğü iddia edilen şahıs yakalandı.

Olay, Aydoğdu Mahallesi’ndeki Nergis Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bakkal işletmecisi Bozan Kadan (64), kendisinden haraç isteyen Levent Ş. isimli şahsın oğlu Lütfi Ş. tarafından av tüfeğiyle yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

“Sizi burada yaşatamam”

Hayatını kaybeden Bozan Kadan’ın oğlu Hüseyin Kadan, verdiği ifadesinde Levent Ş. isimli şahsın babasından sürekli haraç istediğini, “Sizi burada yaşatamam” diyerek tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonrasında Lütfi Ş. av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan Levent S. ve Aytekin E.’nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:37
  1. Tekirdağ
  2. cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendisinden haraç isteyen bakkalı öldürdü
    1. Kendisinden haraç isteyen bakkalı..
    2. Galatasaray'a şok suçlama: Neden gideyim
    3. Esed ile Rusya arasında kritik görüşme!
    4. AGD'den kaybedeni olmayn Siyer-i Nebi..
    5. DAEŞ'ten Rakka'da PKK'ya bombalı saldırı
    6. Sakarya'da 'hastaya ambulans..
    7. Suriye'de anayasa sürecine BM'den destek
    8. Filistin gösterisinde İsrail..
    9. Meczup öğretmen 'kıyamet' için tarih..
    10. FKÖ'den flaş iddia! Yakında anlaşma..
    11. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni..
    12. Trabzonspor beraberliğe abone
    13. Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi!..
    14. İran'dan ABD'ye gözdağı! Tanıtımı..
    15. ﻿Türkiye bu rezil gazetecilik olayını..
    16. Peygambere hakaret eden kadına destek!
    17. Çözüm planları yine şaşırtmadı!..
    18. Utangaç kişilik yapısı kabızlığı..
    19. Tıkalı giderleri açmanın doğal..
    20. ABD ve İsrail bayraklarını yaktılar
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma