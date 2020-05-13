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Aktüel

Kendisinden haber alınamayan çiftçinin tarlada hayatını kaybettiği belirlendi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Yahya Filiz, tarlada yaşadığı rahatsızlık sonucunda yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:26:32 -
Kendisinden haber alınamayan çiftçinin tarlada hayatını kaybettiği belirlendi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Yahya Filiz, tarlada yaşadığı rahatsızlık sonucunda yaşamını yitirdi.


Doğancı Mahallesi’nde oturan evli ve 3 çocuk babası Yahya Filiz (55) tarlada hayatını kaybetti. Dün sabah saatleri itibariyle tarladaki işlerini yapmak için evinden ayrılan fakat bir daha kendisinden haber alınamayan Filiz, tarladaki bir ağacın altında ölü olarak bulundu.



Telefonlara cevap vermeyince arama başlatıldı


Edinilen bilgiye göre, tarlasındaki işlerini bitiren Yahya Filiz, yan taraftaki arkadaşının tarlasında çalışmaya başladı. Eşi ve arkadaşlarının telefonlarına cevap vermeyen Yahya Filiz için arama başlatılırken, saat 20.00 sıralarında tarladaki ağacın altında ölü olarak bulundu. Yahya Filiz’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ağacın altında dinlenmek istediği ve bu sırada yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.


Filiz’in cenazesi adli tıp morguna gönderilirken, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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