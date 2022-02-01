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Gündem Kendisinden bir süredir haber alınamayan okul müdürü ölü bulundu
Gündem

Kendisinden bir süredir haber alınamayan okul müdürü ölü bulundu

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Sakarya Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu'nun Müdürü Nuri Çalıcıoğlu evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:05:00 -
Kendisinden bir süredir haber alınamayan okul müdürü ölü bulundu

Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu Müdürü Nuri Çalıcıoğlu'ndan (40), önceki geceden bu yana haber alamayan arkadaşları ilçe merkezindeki evine gitti.

Eve giren meslektaşları Çalıcıoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülüyor

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde okul müdürünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çalıcıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

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