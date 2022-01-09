Kendisi bile şaşırdı! Kafası merdiven korkuluğuna böyle sıkıştı
Kafası merdiven korkuluğuna sıkışan Rizeli vatandaş neye uğradığını şaşırdı.
Rize'de bir vatandaş, arkadaşlarıyla sohbet ederken sıra dışı bir olay yaşadı.
Rizeli Semih Kazdal, arkadaş grubuyla sohbet halindeyken, arkasındaki merdiven korkuluğuna yaslanmak istedi.
Kafası korkuluğa sıkıştı
Bu sırada geriye yasladığı başı korkuluğa sıkışan Kazdal, kurtulmak için büyük çaba gösterdi.
O anlar kayda alındı
Ortamda bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler sosyal meydada yayılırken, izleyenler tebessüm ile şaşkınlığı bir arada yaşadı.