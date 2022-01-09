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Yaşam Kendisi bile şaşırdı! Kafası merdiven korkuluğuna böyle sıkıştı
Yaşam

Kendisi bile şaşırdı! Kafası merdiven korkuluğuna böyle sıkıştı

Kafası merdiven korkuluğuna sıkışan Rizeli vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 16:59:00 -
Kendisi bile şaşırdı! Kafası merdiven korkuluğuna böyle sıkıştı

Rize'de bir vatandaş, arkadaşlarıyla sohbet ederken sıra dışı bir olay yaşadı.

Rizeli Semih Kazdal, arkadaş grubuyla sohbet halindeyken, arkasındaki merdiven korkuluğuna yaslanmak istedi.

Kafası korkuluğa sıkıştı

Bu sırada geriye yasladığı başı korkuluğa sıkışan Kazdal, kurtulmak için büyük çaba gösterdi.

O anlar kayda alındı

Ortamda bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler sosyal meydada yayılırken, izleyenler tebessüm ile şaşkınlığı bir arada yaşadı.

 

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