  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kendini 'Mehdi' ilan eden sapkın Tuncer Çiftçi'nin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Kendini 'Mehdi' ilan eden sapkın Tuncer Çiftçi'nin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı!

Akit Medya Grubu'nun daha önce gündeme getirdiği Tuncer Çiftçi adlı şarlatanın doğum günü kutlamasında kendisine "Allah'ın nuru" dedirttiği ortaya çıktı. Çiftçi'nin şoke eden bir başka videosunda da elinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği görüntüler yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 17:54:00 - 2022-08-01 18:52:38

 Yeniakit.com.tr 

Radyo ve televizyon kanallarında propagandasını yürüten Tuncer Çiftçi adlı şarlatanın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı.

Kendini "Mehdi" ilan eden Çiftçi, televizyon yayınlarında dua ile şifa dağıttığını iddia ederken, kutladığı doğum gününde de kendisine Allah'ın nuru dedirtti.

Uzun namlulu silahlarla poz verdi

Çiftçi'nin şoke eden doğum günü videosunda yer alan kandırdığı kadınların sözleri akıllara durgunluk verdi.

Öte yandan Tuncer Çiftçi'nin uzun namlulu silahlarla poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Proje devam ediyor! Din istismarcısı şarlatanların biri gitti, öbürü geldi
Proje devam ediyor! Din istismarcısı şarlatanların biri gitti, öbürü geldi

Gündem

Proje devam ediyor! Din istismarcısı şarlatanların biri gitti, öbürü geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23