Kendini 'Mehdi' ilan eden sapkın Tuncer Çiftçi'nin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı!
Akit Medya Grubu'nun daha önce gündeme getirdiği Tuncer Çiftçi adlı şarlatanın doğum günü kutlamasında kendisine "Allah'ın nuru" dedirttiği ortaya çıktı. Çiftçi'nin şoke eden bir başka videosunda da elinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği görüntüler yer aldı.
Yeniakit.com.tr
Radyo ve televizyon kanallarında propagandasını yürüten Tuncer Çiftçi adlı şarlatanın şoke eden görüntüleri ortaya çıktı.
Kendini "Mehdi" ilan eden Çiftçi, televizyon yayınlarında dua ile şifa dağıttığını iddia ederken, kutladığı doğum gününde de kendisine Allah'ın nuru dedirtti.
Uzun namlulu silahlarla poz verdi
Çiftçi'nin şoke eden doğum günü videosunda yer alan kandırdığı kadınların sözleri akıllara durgunluk verdi.
Öte yandan Tuncer Çiftçi'nin uzun namlulu silahlarla poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.