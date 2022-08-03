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Spor Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!
Spor

Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!

Rayo Vallecano ile oynanan maçta oyundan alınınca stadyumu terk eden Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya tepkiler büyüyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:01:00 -
Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!

Rayo Vallecano ile oynanan maçta oyundan alınınca stadyumu terk eden Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya tepkiler büyüyor.

Manchester United ile Rayo Vallecano arasında oynanan maçta devre arasında oyundan alınınca stadyumu terk eden Ronaldo için 'kendini takımdan kovdurmak için bu hareketi yaptı' iddiaları ortaya atıldı. Ronaldo'nun bu hareketi sonrası Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag de oyuncuyu eleştirdi.

Erik ten Hag, yaptığı açıklamada "Bu davranışı kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul edilemez bir durum bu. Sadece onun için değil, herkes için. Biz bir takımız ve herkes maç bitine kadar stadyumda kalmalı." ifadelerini kullandı.

Geleceği belirsiz

Takımdan ayrılmak istediği için sezon öncesi kampına katılmayan Cristiano Ronaldo'nun geleceği henüz netleşmiş değil.

Adı Avrupa'nın farklı takımlarıyla anılan Cristiano Ronaldo, herhangi bir takımla anlaşmaya varamamıştı.

Erik ten Hag da daha önce yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak istediği ve Portekizli yıldızın planları arasında yer aldığını belirtmişti.

Manchester United Old Trafford'da sezonu açıyor

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon, 5 Ağustos Cuma günü oynanacak Crystal Palace-Arsenal maçıyla başlayacak.

Erik ten Hag yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak Manchester United ise 7 Ağustos Pazar günü sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

 

Manchester United transfer döneminde Tyrell Malacia ve Lisandro Martinez'i kadrosuna katmıştı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Cristiano Ronaldo'nun hazırlık maçı bitmeden Old Trafford'dan ayrılmasına United taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi. Ronaldo'nun hareketini 'Profesyonelce değil, utanç verici' şeklinde nitelendiren taraftarlar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı.

"Bu adamın yaptığı saygısızlık. Pogba bile bu kadar saygısız değildi."

"Ronaldo'nun bugün yaptığı profesyonelliğe sığmıyor. Genç futbolculara böyle mi örnek olacaksın?"

 

 


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