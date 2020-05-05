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Aktüel

Kendini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı

Sivas’ta kendini kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, 73 yaşındaki adamın parasını ve altınlarını alarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:35:45 -
Kendini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı

Sivas’ta kendini kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, 73 yaşındaki adamın parasını ve altınlarını alarak kayıplara karıştı. Yaşlı adamın ‘Başımıza bu işte geldi’ diyerek sitem etmesi ise dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre olay, Dörteylül Mahallesi Dikimevi caddesinde üzerinde bulunan Oral apartmanında meydana geldi. Apartmanda yaşayan 73 yaşındaki Kadir S.’nin evine gelen askeri kıyafetli dolandırıcı şahıs, kendini jandarma komutanı olarak tanıttı. Dolandırıcı, yaşlı adamın cinayete karıştığı söyleyerek kandırdı. Yaşlı adama ait 13 Bin TL’yi ve 3 altın bileziği alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine Altuntabak polis merkezi amirliği ve yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği dolandırıcıyı yakalamak üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesini almak üzere Altuntabak polis karakoluna götürdü. Yaşlı adamın ‘Başımıza bu işte geldi’ diyerek sitem etmesi ise dikkat çekti.

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