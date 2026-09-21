  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuriş suç örgütü ile CHP’nin derin bağı deşifre oldu! CHP’ye oy vermeyeni aforoz etmiş İki ölümde de FETÖ’nün izi var! Meriç ve Defne’nin dosyaları da açılsın Çin gemisinde yapay zeka alarmı! ABD ordusu baskından döndü Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı Hürmüz’de gerilim tırmandı! İran: ABD’nin MQ-1 İHA’sını düşürdük 7 Avrupa ülkesi Türkiye’ye karşı bildiri yayımladı! Meloni imzalamadı Fon soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Öcalan çıkışı: Evleneceği kişi bile belli Ali Karahasanoğlu’ndan Yavuz Ağıralioğlu’na “geçersiz oy” tepkisi: Nedir bu iş Yavuz Bey? Adana'da korkutan deprem: Diğer illerden de hissedildi
Spor Kendini ihbar etmek zorunda kaldı! Dünyaca ünlü futbolcudan sahtekarlık itirafı
Spor

Kendini ihbar etmek zorunda kaldı! Dünyaca ünlü futbolcudan sahtekarlık itirafı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kendini ihbar etmek zorunda kaldı! Dünyaca ünlü futbolcudan sahtekarlık itirafı

İsviçre milli takımı oyuncusu Granit Xhaka, Covid-19 salgını döneminde aşı olmadan aşı belgesi ayarladığını kabul etti. Hakkında Luzern Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan Xhaka, bunun bir hata olduğunu söyleyerek yetkili makamlarla iş birliği yaptığını açıkladı. Xhaka ayrıca İsviçre Milli Takımı'nın kampından çıkarıldı.

Xhaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde geçmişimden bir konuyla ilgili çok şey yazıldı. Bununla ilgili olarak şahsen açıklama yapmak istiyorum. Covid-19 aşısıyla bağlantılı olarak o dönemde kişisel olarak büyük bir kararsızlık yaşıyor ve ciddi endişeler taşıyordum. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki oyuncu, "Bu yoğun duygusal durum içinde, açıkta kalan sorularımı öngörülen yollardan çözmek yerine bir aşı belgesi, aşı onayı satın aldım. Bugün bunun doğru bir yol olmadığını açıkça görüyorum. Bir hataydı. Bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum, olayın aydınlatılması sürecine dahil oluyor ve yetkili makamlarla tam anlamıyla işbirliği yapıyorum." bilgisini verdi.

 

Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılmıştı. İsviçreli futbolcunun aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu belirtiliyor. Futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı bildirildi.

İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan da çıkarıldı.

Emniyet uyardı! Sahtekarların bu oyunlarına dikkat
Emniyet uyardı! Sahtekarların bu oyunlarına dikkat

Aktüel

Emniyet uyardı! Sahtekarların bu oyunlarına dikkat

Emeklilik hayali kabusa döndü: İşverenin sahtekarlığı 58 yaşındaki kadını mağdur etti
Emeklilik hayali kabusa döndü: İşverenin sahtekarlığı 58 yaşındaki kadını mağdur etti

Yaşam

Emeklilik hayali kabusa döndü: İşverenin sahtekarlığı 58 yaşındaki kadını mağdur etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23