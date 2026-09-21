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Niğde Konaklı’da asırlardır yaşatılan gelenek: Damat tıraş edilirken sabunlu yüzüne para yapıştırılıyor

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Niğde Konaklı’da asırlardır yaşatılan gelenek: Damat tıraş edilirken sabunlu yüzüne para yapıştırılıyor

DURSUN SUNA - Niğde'nin merkeze bağlı Konaklı kasabasında, Selanik mübadillerinden günümüze taşınan düğün gelenekleri, aradan geçen yıllara rağmen yaşatılmaya devam ediyor. 1924 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi kapsamında Selanik'ten Niğde'ye gelen mübadillerin yerleşim yerlerinden biri olan Konaklı'da, düğünler yalnızca gelin ve damadın evliliğe adım attığı bir tören olarak değil, aynı zamanda geçmişten geleceğe aktarılan kültürel mirasın yaşatıldığı önemli bir buluşma olarak görülüyor.

#1
Foto - Niğde Konaklı’da asırlardır yaşatılan gelenek: Damat tıraş edilirken sabunlu yüzüne para yapıştırılıyor

"DAMAT TIRAŞI DÜĞÜNÜN EN RENKLİ ANLAMLARDAN BİRİ"... Konaklı'da dikkat çeken geleneklerden biri ise damat tıraşı. Düğün öncesinde damat, yakınları ve davetlilerin bulunduğu ortamda tıraş edilirken, tören bir anda eğlenceye dönüşüyor. Damat tıraş koltuğundayken davetliler tarafından oynatılmak üzere kaldırılıyor. Bir taraftan tıraşına devam edilen damadın diğer taraftan yüzündeki sabunlar henüz temizlenmeden, eğlenceye katılanlar tarafından sabunlu yüzüne sert hamlelerle para yapıştırılıyor. Ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıkarken, damat hem tıraş oluyor hem de düğünün coşkusuna eşlik ediyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenek, davetlilerin de büyük ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Niğde Konaklı’da asırlardır yaşatılan gelenek: Damat tıraş edilirken sabunlu yüzüne para yapıştırılıyor

"DÜĞÜN BİR HAFTAYA YAYILAN GELENEKSEL ZİNCİRİ"... Konaklı Kasabasındaki düğünler, yalnızca bir güne sığdırılmıyor. Geleneklere göre düğün hazırlıkları yaklaşık bir hafta boyunca farklı etkinliklerle devam ediyor. Çarşamba günü nişan töreni gerçekleştiriliyor. Hediyeler ve sergiler açılarak ailelerin mutluluğu paylaşılıyor. Perşembe günü ise kız evine içerisinde gelinin hediyelerinin bulunduğu sini ve tepsiler gönderiliyor. Cuma günü öğleden sonra kadınlar yöreye özgü geleneksel kıyafetlerini giyerek düğünün kültürel havasını daha da belirgin hale getiriyor. Akşam saatlerinde küçük düğün olarak başlayan eğlence, müzik ve çeşitli geleneklerle devam ediyor.

#3
Foto - Niğde Konaklı’da asırlardır yaşatılan gelenek: Damat tıraş edilirken sabunlu yüzüne para yapıştırılıyor

"KEŞKEK VE YÖRESEL YEMEKLER HAZIRLANIYOR"... Cumartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren kasaba halkı ve düğüne gelen misafirlere ikram edilmek üzere çeşitli yemekler hazırlanıyor. Yöresel tatlılardan imrik tatlısı yapılırken, kadınlar tarafından keşkek hazırlanmasına da erkenden başlanıyor. Selanik mübadillerinin mutfak kültüründen izler taşıyan keşkek, düğüne katılan misafirlere ikram ediliyor. Böylece mutfak kültürü de düğün geleneğinin önemli bir parçası olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Cumartesi günü öğle saatlerinde damat tarafı kız evine mendil almaya gidiyor. Akşam ise kız evinde kına yakılması ve eğlencelerle düğün geleneği devam ediyor. Pazar günü düğünün son ve en önemli günü olarak kabul ediliyor. Sabah saat 10.00 sıralarında kız evine gelin almaya gidiliyor. Gelin tarafından kardeşi veya amcası tarafından gelinin duvağı bağlanıyor. Gelin, aile büyüklerinin ellerini öperek baba evinden ayrılıyor. Mübadil geleneğinde gelinin baba evinden beyaz gelinlikle çıkması, yeni yuvasında huzur ve mutluluk içerisinde bir ömür geçirmesi yönündeki temennilerle anlamlandırılıyor. Bu sırada büyüklerin duaları ve nasihatleri eşliğinde gelin baba evinden uğurlanıyor. Gelin dualarla gelin arabasına bindirilirken, davetlilerin üzerine buğday, pirinç, şeker ve para serpiştiriliyor. Bu gelenekle yeni evlenen çiftin yuvasına bereket, bolluk ve mutluluk gelmesi temenni ediliyor. Gelin, hayatını sürdüreceği yeni evine ulaştığında ise evin büyük gelini tarafından karşılanıyor. Ardından gelinin kucağına bir bebek verilerek, yeni yuvasında çocuk sevgisi ve aile mutluluğunun daim olması yönünde iyi dilekte bulunuluyor.

#4
Foto - Niğde Konaklı’da asırlardır yaşatılan gelenek: Damat tıraş edilirken sabunlu yüzüne para yapıştırılıyor

"BİR DÜĞÜNDEN DAHA FAZLASI"... Konaklı'da yaşatılan bu gelenekler, bir düğün töreninin ötesinde, Selanik'ten Anadolu'ya uzanan mübadil kültürünün hafızasını günümüze taşıyor. Damat tıraşından gelin almaya, keşkekten yöresel tatlılara, geleneksel kıyafetlerden bereket için saçılan buğday, pirinç ve şekere kadar pek çok ritüel, geçmişten günümüze aktarılan kültürel mirasın canlı örneklerini oluşturuyor. Gazeteci olarak davet edildiğim düğünde, hem bu geleneklere yakından tanıklık etme hem de fotoğraf ve kamera görüntüleriyle kayıt altına alma fırsatı buldum. Konaklı'da düğün, sadece iki insanın hayatını birleştirmesi değil; bir asırlık göç hikâyesinin, örfün, adetin ve kültürel hafızanın yeniden yaşatılması anlamına geliyor.

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