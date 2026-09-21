Niğde Konaklı’da asırlardır yaşatılan gelenek: Damat tıraş edilirken sabunlu yüzüne para yapıştırılıyor

"KEŞKEK VE YÖRESEL YEMEKLER HAZIRLANIYOR"... Cumartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren kasaba halkı ve düğüne gelen misafirlere ikram edilmek üzere çeşitli yemekler hazırlanıyor. Yöresel tatlılardan imrik tatlısı yapılırken, kadınlar tarafından keşkek hazırlanmasına da erkenden başlanıyor. Selanik mübadillerinin mutfak kültüründen izler taşıyan keşkek, düğüne katılan misafirlere ikram ediliyor. Böylece mutfak kültürü de düğün geleneğinin önemli bir parçası olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Cumartesi günü öğle saatlerinde damat tarafı kız evine mendil almaya gidiyor. Akşam ise kız evinde kına yakılması ve eğlencelerle düğün geleneği devam ediyor. Pazar günü düğünün son ve en önemli günü olarak kabul ediliyor. Sabah saat 10.00 sıralarında kız evine gelin almaya gidiliyor. Gelin tarafından kardeşi veya amcası tarafından gelinin duvağı bağlanıyor. Gelin, aile büyüklerinin ellerini öperek baba evinden ayrılıyor. Mübadil geleneğinde gelinin baba evinden beyaz gelinlikle çıkması, yeni yuvasında huzur ve mutluluk içerisinde bir ömür geçirmesi yönündeki temennilerle anlamlandırılıyor. Bu sırada büyüklerin duaları ve nasihatleri eşliğinde gelin baba evinden uğurlanıyor. Gelin dualarla gelin arabasına bindirilirken, davetlilerin üzerine buğday, pirinç, şeker ve para serpiştiriliyor. Bu gelenekle yeni evlenen çiftin yuvasına bereket, bolluk ve mutluluk gelmesi temenni ediliyor. Gelin, hayatını sürdüreceği yeni evine ulaştığında ise evin büyük gelini tarafından karşılanıyor. Ardından gelinin kucağına bir bebek verilerek, yeni yuvasında çocuk sevgisi ve aile mutluluğunun daim olması yönünde iyi dilekte bulunuluyor.