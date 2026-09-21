Alevler bir anda çatıyı sardı! Öğrenci yurdunda yangın paniği
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.