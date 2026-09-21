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Yerel Alevler bir anda çatıyı sardı! Öğrenci yurdunda yangın paniği
Yerel

Alevler bir anda çatıyı sardı! Öğrenci yurdunda yangın paniği

Yeniakit Publisher
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Alevler bir anda çatıyı sardı! Öğrenci yurdunda yangın paniği

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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