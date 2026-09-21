  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İki ölümde de FETÖ’nün izi var! Meriç ve Defne’nin dosyaları da açılsın Çin gemisinde yapay zeka alarmı! ABD ordusu baskından döndü Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı Hürmüz’de gerilim tırmandı! İran: ABD’nin MQ-1 İHA’sını düşürdük 7 Avrupa ülkesi Türkiye’ye karşı bildiri yayımladı! Meloni imzalamadı Fon soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Öcalan çıkışı: Evleneceği kişi bile belli Ali Karahasanoğlu’ndan Yavuz Ağıralioğlu’na “geçersiz oy” tepkisi: Nedir bu iş Yavuz Bey? Adana'da korkutan deprem: Diğer illerden de hissedildi Bombalar uçaklara yüklendi! Trump son anda durdurdu
Dünya Kalabalık plajda kalp krizi şoku! Şezlong kavgasında kalbine yenildi
Dünya

Kalabalık plajda kalp krizi şoku! Şezlong kavgasında kalbine yenildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kalabalık plajda kalp krizi şoku! Şezlong kavgasında kalbine yenildi

Atina’nın en popüler sahil bölgelerinden Akti Vouliagmenis plajında, kalabalık ve yer kapma hırsı acı bir ölüme yol açtı. Şezlong kullanımı yüzünden başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tansiyon yükseldi. Sözlü ve fiziksel arbedenin hemen ardından yere yığılan 82 yaşındaki adam, plajdaki hemşire ve sağlık ekiplerinin elektroşok ile kalp masajı müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Vouliagmeni sahilinde şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 82 yaşındaki bir adam, 76 yaşındaki bir kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören plajlarda şezlong ve sahil alanlarının kullanımı zaman zaman tartışmalara neden oluyor.

Kalabalık plajlar ve önceden şezlong ayırtılması gibi uygulamalar, son yıllarda sahillerde yaşanan anlaşmazlıkların sebepleri arasında.

Yunanistan'ın popüler plajları arasında yer alan Akti Vouliagmenis’te trajik bir olay yaşandı.

82 yaşındaki bir adam ile 76 yaşındaki başka bir kişi arasında sahildeki şezlonglardan birinin kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

PLAJDA VEFAT ETTİ

Tartışmanın ardından 82 yaşındaki adam aniden yere yığıldı. İlk belirlemelere göre yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği değerlendirildi.

O sırada sahilde görev yapan bir hemşire, adama kalp masajı uyguladı ve defibrilatör kullandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yunan ne kadar bağırıp çığırsa da boş! Ege'de Türkiye’den saklanacak yer yok!
Yunan ne kadar bağırıp çığırsa da boş! Ege'de Türkiye’den saklanacak yer yok!

Teknoloji

Yunan ne kadar bağırıp çığırsa da boş! Ege'de Türkiye’den saklanacak yer yok!

Yunan basınından tarihi itiraf: Türkiye, İHA’larla destan yazıyor
Yunan basınından tarihi itiraf: Türkiye, İHA’larla destan yazıyor

Gündem

Yunan basınından tarihi itiraf: Türkiye, İHA’larla destan yazıyor

66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı
66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı

Gündem

66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı

Gövde gösterisi yapacaklardı, rezil oldular: Acemi Yunan ordusu denize döküldü
Gövde gösterisi yapacaklardı, rezil oldular: Acemi Yunan ordusu denize döküldü

Dünya

Gövde gösterisi yapacaklardı, rezil oldular: Acemi Yunan ordusu denize döküldü

Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız
Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız

Gündem

Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız

Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı!
Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı!

Dünya

Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı!

Yunanistan ikinci sınıf ülke konumunda! Erdoğan, Atina’yı kâle almıyor
Yunanistan ikinci sınıf ülke konumunda! Erdoğan, Atina’yı kâle almıyor

Dünya

Yunanistan ikinci sınıf ülke konumunda! Erdoğan, Atina’yı kâle almıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23