Kalabalık plajda kalp krizi şoku! Şezlong kavgasında kalbine yenildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Atina’nın en popüler sahil bölgelerinden Akti Vouliagmenis plajında, kalabalık ve yer kapma hırsı acı bir ölüme yol açtı. Şezlong kullanımı yüzünden başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tansiyon yükseldi. Sözlü ve fiziksel arbedenin hemen ardından yere yığılan 82 yaşındaki adam, plajdaki hemşire ve sağlık ekiplerinin elektroşok ile kalp masajı müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Vouliagmeni sahilinde şezlong yeri nedeniyle çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 82 yaşındaki bir adam, 76 yaşındaki bir kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.
Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören plajlarda şezlong ve sahil alanlarının kullanımı zaman zaman tartışmalara neden oluyor.
Kalabalık plajlar ve önceden şezlong ayırtılması gibi uygulamalar, son yıllarda sahillerde yaşanan anlaşmazlıkların sebepleri arasında.
Yunanistan'ın popüler plajları arasında yer alan Akti Vouliagmenis’te trajik bir olay yaşandı.
82 yaşındaki bir adam ile 76 yaşındaki başka bir kişi arasında sahildeki şezlonglardan birinin kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.
PLAJDA VEFAT ETTİ
Tartışmanın ardından 82 yaşındaki adam aniden yere yığıldı. İlk belirlemelere göre yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği değerlendirildi.
O sırada sahilde görev yapan bir hemşire, adama kalp masajı uyguladı ve defibrilatör kullandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.