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Aktüel Kendini doktor olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kendini doktor olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da kendisini doktor olarak tanıttığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 23:29:00 -
Kendini doktor olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini doktor olarak tanıttığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan araştırmada A.Ö'nün diplomalarının sahte olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve lise mezunu olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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