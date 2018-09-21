Kendini doktor olarak tanıtan sapık tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi üzerinden kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan, bu sayede ailelerden tedavi maksadıyla çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf ve videolarını göndermelerini isteyen şüpheli hakkındaki ihbarı değerlendiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kentte yakalanan şüpheli C.K, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.