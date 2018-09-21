0553 313 94 23

Kendini doktor olarak tanıtan sapık tutuklandı!

Sosyal medyada açtığı sahte hesapla kendisini çocuk doktoru olarak tanıtarak iletişime geçtiği annelerden bebeklerin fotoğraf ve videosunu atmasını istediği iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

21 Eylül 2018 Cuma 23:08
Kendini doktor olarak tanıtan sapık tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi üzerinden kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan, bu sayede ailelerden tedavi maksadıyla çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf ve videolarını göndermelerini isteyen şüpheli hakkındaki ihbarı değerlendiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kentte yakalanan şüpheli C.K, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 23:08
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yusuf el-Karadavi: İslam barış dinidir ancak zulüm eden zulmünün karlığı verilir!
    1. Yusuf el-Karadavi: İslam barış dinidir..
    2. Geleceğin kahramanları, asker..
    3. Anneye bağımlı çocuklarda okul korkusu
    4. Fenerbahçe'den 'Ersun Yanal' ve..
    5. AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Theresa..
    6. İdlib halkından çağrı: Türkler..
    7. İşçileri taşıyan minibüs devrildi!..
    8. Yaşlı adamın plajda cesedi bulundu
    9. Albayrak'tan Almanya ziyareti..
    10. Kendini doktor olarak tanıtan sapık..
    11. Erdoğan "Orada olacağım" dedi, herkesi..
    12. Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan..
    13. FETÖ'ye yönelik operasyonda muvazzaf..
    14. Manisaspor'un kasaba borcundan dolayı..
    15. Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda 12..
    16. 'Mardin'in cazibesi daha da parlayacak'
    17. Yapımcı da isyan etti! '45 dakika..
    18. "Ahiliğin asıl amacı toplumun topyekün..
    19. Sedanur'un komşusunun evi ve samanlığı..
    20. Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"