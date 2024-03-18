Kendini çer çöpe layık gören kemalist kafa... “CHP İzmir'de çöp de koysa oy veririz”

Yurt genelinde meydanlarda vatandaşlara mikrofonlar uzatılıyor. Seçmenler tercihlerini yaparken geride bırakılan dönemdeki hizmet yetersizliğini göz önünde bulunduruyor. Böylelikle kimi sol görüşlü seçmenler, projeleriyle güven veren adaylara yöneliyor.

Bu süreçte en çok merak edilen kentlerden biri de İzmir. CHP yönetimindeki İzmir'de ne altyapı sorunu bitiyor ne ulaşım ne de kötü koku.

Artık kentle özdeşleşen bu sorunlar, bölge halkının çilesi haline gelmiş durumda.

Seçime sayılı günler kala yapılan sokak röportajlarında vatandaşların çoğu tepkilerini dile getirirken, düşünceleri değişmeyenler de yok değil.

Bunlardan biri de Medyascope'un kameralarına yansıdı. İzmir'de yapılan röportajda konuşan bir kadının söyledikleri gündem oldu.

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CHP'li kadın şöyle cevap verdi:

“Ben CHP’liyim. Çocukluğumdan beri CHP'liyim. CHP'den başka kimseye oy vermem. Çöp de koysa ona verir zaten İzmir.”