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Sosyal Medya 'Kendine saygısı olan buna oy vermez' Sosyal medyada gündem olan İETT zammı videosu!
Sosyal Medya

'Kendine saygısı olan buna oy vermez' Sosyal medyada gündem olan İETT zammı videosu!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 04:00:00 -

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Otobüs ücretlerine 1 yılda 3 katı zam yapıldı" şikayetine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu esnaf ziyaret yaparken bir vatandaş art arda yapılan toplu ulaşım zammından şikayet etmişti.

Ekrem İmamoğlu ise yönettiği şehirden bihaber olduğunu o gün ortaya koydu.

CHP'li İBB Başkanı önce vatandaşla inatlaştı. "Hayır, 3 zam yapmadık. Uyduruyorsun." dedi.

Sonra İETT Genel Müdürü'nü aradı. İETT Müdürü yapılan zamları açıkladıktan sonra İmamoğlu, "Demek vatandaşımız haklı" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun o videosuna, "Kendine az bir saygısı olan bu adama oy vermez" yorumları yapıldı.
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