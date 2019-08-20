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Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

Erzurum’da hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinden 1 kilo 506 gram eroin maddesi çıktı.

20 Ağustos 2019 Salı 11:53
Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

Erzurum’da hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinden 1 kilo 506 gram eroin maddesi çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Ağrı’dan Ankara’ya gitmek için otobüse binen Ş.A.’nın Erzurum otogarında yaptığı şüpheli hareketler polisi alarma geçirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ş.A.’nın şüpheli hareketleri üzerine yanına gitti. Ş.A.’nın hamile olduğunu beyan etmesi üzerine, polis ekipleri üzerinde yaptığı aramada karın kısmına bağlanmış 3 paket halinde bin 506 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ş.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:53
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