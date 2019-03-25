Kendilerine polis süsü veren gaspçılar yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce iki ayrı gasp olayına karıştıkları için teknik takibe alınan toplam 28 şüpheli, kendilerine polis süsü vererek bir iş insanının otomobili ve parasını gasp ettikten sonra yakalandı.

Rezidansta toplandıkları sırada baskın yediler

Emniyetten alınan bilgiye göre, araç kiralama şirketi sahibi N.K., ticaret yapacağı vaadiyle kendisiyle irtibata geçen Turan D. adlı şüpheliyle Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde buluştu.

Kendisine otomobil satacağını söyleyen Turan D. ile birlikte, kendisini davet ettiği Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işyerine giden N.K., polis olduklarını iddia eden Turan D. ve diğer şüpheliler tarafından gasp edildi. Mali polis kılığındaki şüpheliler, N.K.'nin üzerindeki 40 bin avro ve 4 bin lirayla birlikte otomobili ve ruhsatlı tabancasını gasp etti.

Polis tarafından izlenen şüpheliler, gasp edilen parayı paylaşmak için bir rezidansta toplandıkları sırada gerçekleştirilen baskınla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 28 kişiden 2'si, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 26 şüpheli adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden bazıları kuyumcu kuryesini de gasp etmek istedi

7 Ocak tarihinde Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda, Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcudan aldığı altınları otomobilinin bagajına koyan kurye, o sırada yanına gelen maskeli 3 kişi tarafından gasp edilmek istenmiş, kuryenin otomobili kilitleyerek direnmesi üzerine şüpheliler, kuryeyi silahla bacaklarından yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.

Yaralanan kuryenin durumu bildirmesi üzerine şüphelilerle ilgili çalışma başlatılmış ve bazı kişiler teknik takibe alınmıştı.

Esenyurt'taki gasp olayında yakalanan şüphelilerden 3'ünün, Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan kişiler olduğu belirlendi.

28 Haziran 2018 tarihinde, bankadan çektiği 162 bin doları avroya çevirmek isteyen B.A. ve N.L. isimli iki iş adamı, M.L. isimli İtalyan vatandaşı bir şahısla Esenyurt'ta bir işyerinde buluştuğu esnada, yine kendilerine polis süsü vererek içeriye giren 5 şüpheli tarafından gasp edilmişti.

Bu olayın da Esenyurt'taki gasp olayında yakalanan 28 şüpheliden 5'i tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.