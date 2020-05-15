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Ekonomi

Kendileri oyun dışında kaldılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi denklem dışında tutmak isteyenlerin oyunun dışında kaldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:43:00 -
Kendileri oyun dışında kaldılar

Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaklaşık 600 katılımcıyla video konferans sistemi üzerinden bir araya gelen Dönmez, “Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı. İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz. Hem Doğu Akdeniz’de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz’de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih ile derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz” dedi. Libya ile yapılan mutabakat zaptına değinen Dönmez, sürecin başladığını ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu bölge için ilk arama başvurusunu yaptığını söyledi.

Dönmez, süreç tamamlanır tamamlanmaz ilk sismik araştırma faaliyetlerine başlanacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye, 2011’de KKTC ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması ve 2019’da Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı. Türkiye, bu kapsamda Doğu Akdeniz’de KKTC’den alınan ruhsat bölgelerinde sondaj ve sismik arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

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