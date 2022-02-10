Kendileri itiraf etti: 'Masada kim nereye oturacak toplantısı'ndan kimse bir şey beklemesin!

Yeniakit.com.tr

İyi Parti Kalkınma Politikalar Başkanı Ümit Özlale, Halk TV canlı yayınında Özlem Gürses'e konuştu.

12 Şubat'ta; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel başkanlarının bir araya geleceği yemekli çalışma toplantısını değerlendiren İP'li Özlale, "Bu buluşmaya çok anlam yüklememek gerekir." itirafında bulundu.

Özlale, şunları söyledi:

6 tane genel başkanın genel durumu değerlendirmesi, Kemal beyin daveti ile bir araya gelmesi söz konusu. Tahmin ediyorum orada güncel konular konuşulur. Bir açıklama yapılır. Ama bu açıklamadan siyaseti değiştirecek çok bir şey beklenemez. Bu buluşmaya çok anlam yüklememek gerekir.