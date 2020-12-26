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Dünya Kendi vatanlarında mülteci gibiler! Gazzelilerin dramı
Dünya

Kendi vatanlarında mülteci gibiler! Gazzelilerin dramı

Barbar İsrail’in bombalayıp evsiz bıraktığı Gazze’deki Filistinliler, yokluk, yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışıyor. Enkazların yanına kurulan naylon çadırlarda kışı karşılayan mazlumların hali yürek burkuyor. Yağış ve soğuklarla çaresizlik içinde boğuşan mazlumların halini anlatan İDDEF temsilcisi Ahmed El-Raai, “Gazze ölüme terkedildi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:01:00 -
Kendi vatanlarında mülteci gibiler! Gazzelilerin dramı

İsrail ablukası ve ambargosu altındaki Filistin’in Gazze Şeridi’nde halk, işsizlik ve yoksulluğun yanı sıra koronavirüs salgını ile sel felaketinin ağır sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor.
Gazze Şeridi’nde halk, bir taraftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazlarının yanına kurdukları derme çatma barakalar ve naylon çadırlarda hayat mücadelesi veriyor. Gazze Şeridi’nin Beyt Lahye kentinde yaşayan ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanan sel baskınlarından olumsuz etkilenen binlerce Filistinli’den biri olan Umm Muhammed El-Meliha isimli anne, kızını gece uyuduğu yerde sular içinde bulduğunu ifade ederek çaresizliğini dile getirdi.

Kızımı sular içinde buldum

Kış aylarını geçirdikleri derme çatma barakaların yoğun yağışlar sırasında sular içinde kaldığını gözyaşlarıyla anlatan El-Meliha, “Evimiz ev değil bir kuyuda yaşasak bundan daha iyi olurdu. Geçen ay bir gece kızımı yattığı yerde sular içinde buldum. Saçları, yatağı sular içindeydi. Bir de baktım çatıdan sular sızıyor. O sırada, ‘Allah’ım ben nereye gidebilirim?’ dedim. Bu evde oturuyoruz ama burada herhangi bir kimsenin yaşaması çok zor. Sadece bir oda işte, her yerden su damlıyor. Naylon muşambalar, yerler hep su içinde kalıyor. Rızk Allah’tandır. Ama işte bu haldeyiz, çocuklarım da var” dedi. 

İsrail binlerce evi yok etti

Bölgedeki insani krize ilişkin konuşan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF’in Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai, İsrail’in 2014 ve sonrasındaki saldırılarla binlerce evi yok ettiğini hatırlatarak, “İsrail saldırıları aralıklarla devam ediyor. Su kuyuları ve yakacak odun ihtiyacının karşılandığı araziler bombalandı. Aralıksız devam eden kuşatma da düşünüldüğünde, Gazzeliler adeta ölüme terkedildi. Filistinliler evlerinin enkazı başına kurdukları barakalarda yaşamak zorunda kaldı. Şimdi kış mevsiminin de gelmesiyle şartlar daha da zorlaştı” ifadelerini kullandı.

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