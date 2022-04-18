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Gündem Kendi teşkilatlarında bile yüzde 40'ı aşamadılar! Zafer Partisi'nden güldüren anket
Gündem

Kendi teşkilatlarında bile yüzde 40'ı aşamadılar! Zafer Partisi'nden güldüren anket

İhsan Şenocak Hoca'yı çirkin ifadelerle hedef alan Zafer Partisi, arkasında halk desteği olduğunu kanıtlamak adına güldüren bir anket paylaştı. Kendi teşkilatın içinde yapıldığı düşünülen ankette, Zafer Partisi çoğunluğu sağlayamadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 19:14:00 - 2022-04-18 19:16:15
Kendi teşkilatlarında bile yüzde 40'ı aşamadılar! Zafer Partisi'nden güldüren anket

 yeniakit.com.tr 

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin Bursa İl Teşkilatı, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'a yönelik çirkin tehdit ve iftiralarına destek ararken güldüren bir paylaşımda bulundu.

Yargıtay'daki verilere göre 4 bin üye sayısı bulunan Zafer Partisi Bursa İl Teşkilatı, teşkilat içerisinde yaptırdıkları düşünülen anketi sosyal medya hesabından "An itibari ile nisan anketi" notuyla yayınladı.

Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 38.34 olduğu iddia edilen ankette, CHP'nin oyu yüzde 33.08, AK Parti'nin oyu yüzde 4.99 olarak belirtildi. Ankette MHP'ye ise hiç yer verilmedi.

İşte "Kendi teşkilatlarında bile çoğunluğu sağlayamadılar" dedirten o paylaşım:

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