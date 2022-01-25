Kendi okuyucularını bile enayi yerine koydular! Yandaş gazeteden beyin yakan manşet

CHP yandaşı BirGün, "Yolu kar değil iktidar kapadı" manşetiyle tepki çekti. "Plansızlığın bedeli ağır oldu" diyen paçavra, hükümeti suçklamak için kırk takla attı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlara gelen Manştlerin Dili'nde, gazeteci - yazar Mustafa Albayrak BirGün'ün tepki çeken manşetini yorumladı.

Mustafa Albayrak şunları söyledi:

Bu kendi okurunu enayi yerine koymaktır. Ben bu manşeti, BirGün okuyucularının takdirine bırakıyorum. İçlerinde gözlerini kan bürümemiş, aklı başında birkaç kişi vardır diye düşünüyorum. Bir duble yol yapımı trafiğe neden olmaz ki. Duble yol yapımı, trafiğin rahatlaması için yapılır. Sen o yola kar yağdığında tuz dökmezsen, solüsyon, çözücü dökmezsen o yol tıkanır.