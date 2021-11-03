Kendi maskesini kendisi indirdi! Çıkarı olunca "Atatürk'ten sonraki en büyük lider", görev vermeyince "istifa etsin kayınpeder!"

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Gelecek Partisi (GP) Genel Başkan Yardımcı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Geçmişte övgüler dizdiği ve "Atatürk'ten sonraki en büyük lider" dediği Erdoğan'ın istifasını isteyen Selçuk Özdağ, çıkarının bitmesiyle kendi maskesini kendisi indirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Selçuk Özdağ "Geçen sene damat bakanın istifa haberi bile Türk lirasına bir anda % 5 değer kazandırmıştı. Belki de bu yüzden olsa gerek o günden beri damat bakanı gören duyan yok. Peki soruyorum; damat istifa edince bir anda %5 değer kazanan TL. Kayınpeder istifa ederse yüzde kaç değerlenir?" ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ten sonraki en büyük lider"

GP'li Selçuk Özdağ, AK Parti'de bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, övgülere rağmen görev Özdağ'a vermemişti.

İşte Selçuk Özdağ'ın o sözleri: