Kendi mahallesinden sözcüye bir tokat daha!

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun CHP'nin 97. Kuruluş yıldönümü günü yapılan toplantıda “Atatürk” yerine “Gazi Mustafa Kemal” ismini kullanmasının ayrıntılarını bugünkü yazısında paylaştı.

Serpil Yılmaz, Kaftancıoğlu'nun yaklaşık 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk'e atfen üç kez ‘Gazi Mustafa Kemal’ ismini kullandığını aktardı. Yılmaz, bunun üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi, Mustafa Kemal Gençlik Vakfı kurucu üyesi ve 1995-1999 TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan'ın Kaftancıoğlu'na ‘Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi’ diye sorduğunu yazdı.

Bu soruyu Kaftancıoğlu'nun muhtemelen beklediğini ifade eden Sözcü yazarı, Kaftancıoğlu'nun kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşı olduğunu, senelerdir kullandığı gibi bu şekilde ifade etmeyi, kendini ait hissettiği bir ifade olduğu için tercih ettiğini söylediğini belirtti.

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, bu yaklaşımın ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ sloganını ‘militer’ bulan Kaftancıoğlu'nun, ‘Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız’ demeyi tercih ettiği açıklamasını anımsattığını yazdı.

Uluç Gürkan: CHP'ye üye bile olmaması gerekir

Aynı habere, Uluç Gürkan'ın Kaftancıoğlu ile ilgili yorumu da eklendi. Sözcü yazarı, Gürkan'dan yorum istediğini, bunun üzerine Gürkan'ın 'Atatürk' ifadesine kendini ait hissetmeyen birinin parti kademelerinde yönetici olmak bir yana CHP'ye üye bile olmaması gerektiğini söylediğini yazdı.

CHP birbirine girdi

Sözcü yazarı Yılmaz'ın yazısının ardından Kaftancıoğlu'nun, "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadelerine CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan, Mehmet Ali Çelebi, Atila Sertel, eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen gibi pek çok kişi tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından Kaftancıoğlu'ndan açıklama! Sözcü'yü yalanladı

Gelen tepkilerden sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaparak Sözcü'yü yalanladı.

Kaftancıoğlu, Sözcü'ye tepki gösterdi ve 'Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı' ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında, Sözcü'den Serpil Yılmaz'ın kaleme aldığı metin ile söylediklerinin farklı bir noktaya çekildiğini belirterek Fazıl Say örneğini hatırlattı.

Kaftancıoğlu, habere bir de Uluç Gürkan'ın kendisi ile ilgili söylediği 'CHP'ye üye bile olmaması gerekir' ifadelerinin eklendiğini belirterek Sözcü'nün haberinin 'nasıl gazetecilik yapılmamalı' konusunda dersler barındırdığını yazdı.

Kaftancıoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Fazıl Say da Sözcü'ye çok sert çıkmıştı

Solak mahallenin piyanisti Fazıl Say'ın 'Suya Yazılan' isimli yeni bir kitabı çıkmış, Say bu kitapla ilgili Sözcü'ye röportaj vermişti.

Fazıl Say’ın söylediği “Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım” şeklindeki ifadelerini cımbızlayan Sözcü, haberi, 'Türkiye'den kaçmayı düşündüm' başlığı ile okuyucularına sunmuştu. Fazıl Say, bunun üzerine sözlerinin çarpıtılması nedeniyle sert çıktı ve bir daha Sözcü okumayacağını, Sözcü ile röportaj yapmaktan bugüne kadar hep çekindiğini, gazetenin çarpıcı manşet tutkusu ile insanları hedef tahtasına koyduğunu belirtmişti.

Say, bir daha bu gazete ile hiçbir şekilde iletişimde olmayacağını bildirmişti.