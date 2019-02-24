Kendi kitabını yanına isteyen Eren Erdem'e soğuk duş

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan CHP'li Eren Erdem, kendi yazdığı "İÇ" adlı kitabını yanına istedi. Erdem'e sözkonusu kitap, cezaevi yönetimi tarafından verilmedi.

Erdem'in avukatı Onur Cingil tarafından açıklamada cezaevi yönetimine 10 gün önce teslim edilen kitabın Erdem'e ulaştırılmadığı belirtilerek "kitaba ambargo konulmuştur" denildi.

Eren Erdem'e kargo ile gönderilen ya da bizzat cezaevine okuması için teslim edilen kitapların birkaç gün içerisinde kendisine verildiğini iddia eden açıklamada, kitabın ulaştırılması için gerekli başvuruların yapıldığı kaydedildi.