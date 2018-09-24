Kıdem tazminatı alma şartları. Bir işçi kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alamaz. ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu kapsamında işçiye ödemekle yükümlü olduğu paradır. Kendi isteğiyle işten ayrılan hangi durumlarda kıdem tazminatını nasıl alır?

İşçinin istifa etmesi ya da işi bırakması durumunda tazminat alabileceği sebepler:

* İş yerindeki ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulması.

* İşyerinden zorla istifaya zorlanması halleri (mobbing, psikolojik şiddet) bu durumun belgelenmesi önemlidir.

* İşçinin ücretinin kanun hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.

* İşcinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardım, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi

* İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve eksik bildirilmesi.

* İşçini haberi olmaksızın işveren tarafında SGK’da giriş-çıkışı yapılması.

* İşçi, dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücreti ödenmiyorsa.

* İşverenin yıllık izinleri tam olarak kullandırmaması.

* İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.

* Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması

* Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması.

* Ayrıca meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilir.