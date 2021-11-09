Kendi gölgesi ile kavga eden keçi! Beceriksiz İBB'ye iş çıkardı

Yeniakit.com.tr

İstanbul Başakşehir'deki Ziya Gökalp Metro İstasyonu'nda bir keçi, asansör kapısında cama yansıyan kendi gölgesi ile kavga etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, keçi otlandığı çimenlik alandan asansör kapısına geliyor. Camda kendi gölgesini gören keçi, huysuzlanıp gölgesine karşı hamle yapıyor. Gölgesi ile kavga etmekten bir türlü vazgeçmeyen keçi, en sonunda boynuz darbeleri ile camı kırıyor.

Camın kırılması ile bir anda panikleyen keçi, tekrar çimenlik alana dönüyor. İzleyenleri gülümseten videodan geriye ise inatçı keçinin, becereksiz İBB'ye çıkarttığı iş kalıyor.