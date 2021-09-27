Kendi gibi çekirdeği de faydalı!

Ayva en fazla tüketilen besinlerin başında gelir. Ancak çekirdeğindeki faydalar çok az kişi tarafından bilinir. Genellikle reçeli ve marmaleti yapılarak tüketilen ayva hakkında merak edilenleri araştırdık. Alternatif tıp alanında sıklıkla kullanılan ayva çekirdeği özellikle cilt sağlığına inanılmaz fayda sağlar. Gözenek temizleyen ve sıkılaştıran ayva çekirdeğinden yapılan maske aynı zamanda kırışmayı da önler.



Ayva, sonbahar ve kış aylarında hasadı yapılan Antalya ve Akdeniz Bölgesinin bazı illeri, ile Manisa ili ve kırsalında bol miktarda yetişmektedir. Hem lezzetli hem de sağlığa bir çok faydası olan ayvanın çekirdek kısımlarını atmadan farklı alanlarda kullanabilirsiniz. C vitamini bakımından zengin olan ayva çekirdeği cildin yenilenmesi için en ideal besinlerin başında gelir. Çoğu kişinin bilmediği ayva çekirdeği aynı zamanda sinir sistemi için de tüketilmesi tavsiye edilir. Örneğin; cildinizi güzelleştirmek ve lekeleri yok etmek gibi.



Uzmanların yaptığı açıklamalara göre; ayva çekirdeğinin vitamin,mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin içeriği sayesinde ölü derilerin kolayca atılmasını sağlayarak, kusursuz bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor.



Aynı zamanda sivilce lekeleri, güneş lekesi veya doğum lekesi gibi sorunların ortadan kaldırılmasında büyük rol oynar.



Kırışıklık, cilt sarkmaları gibi sorunları gidermek için ayva çekirdeğinin içerisinde bulunan anstringent yani büzücülük özelliği sayesinde giderebilirsiniz.