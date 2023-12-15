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Gündem Kendi esirlerini kendileri öldürüyor!
Gündem

Kendi esirlerini kendileri öldürüyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 22:34:00 -
Kendi esirlerini kendileri öldürüyor!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze'de esir bulunan 3 İsraillinin, İsrail askerleri tarafından yanlışıkla öldürüldüğünü açıkladı.

Kati İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Sivil yerleşim yerlerini vuran ve binlerce Filistinliyi şehit eden İsrail ordusu, bölgede esir tutulan İsraillileri de öldürüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını, ardından da askerlerin esirlere ateş açtığını duyurdu. Gazze Şeridi’nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda esirlerin yanlışlıkla öldürüldüğünü belirten Hagari, “Bu hepimiz için üzücü ve acı verici bir olay. IDF yaşananların sorumluluğunu taşıyor” ifadelerini kullandı.

Hagari esirlerin isimlerini Yotam Haim, Samer Talalka olarak açıklarken, 3. esirin ismini ailesinin talebi üzerine duyurmadı.

Esirlerin kaçtığını ya da Hamas tarafından salıverildiklerini düşündüğünü kaydeden Hagari, olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını belirterek, “Bu olay birliklerin son günlerde zorlu çatışmalara girdiği bir savaş bölgesinde meydana gelen trajik bir olaydır” dedi.
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Hagari, “IDF olarak bu felaketten duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyor, ailelerin acısını paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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