Kendi ağzıyla "Tefeci" ilan etmişti... Kılıçdaroğlu "Türkiye'yi teslim etmeye" koştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için Londra'ya gittiğini iddia etti.

Kısa süre önce gittiği ABD ziyaretinde kendisini takip eden yandaş gazetecileri atlatarak yaklaşık 8 saat boyunca ortadan kaybolan ve gelen tepkiler sonrası hamburger yemeye gittiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalarda bulunarak AK Parti hükümetini "uyuşturucu ticareti" yapmakla suçladı.

Türkiye’nin cari açığını uyuşturucu ile kapattığını iddia ederek son yılların en büyük iftirasına imza atan Kılıçdaroğlu, "Saray Türkiye'yi uyuşturucu pazarı haline getirdi. Londra'ya temiz para getirmek için gideceğim" diyerek küstah ifadeler kullandı.

İhracat rekorlarını ve son yıllarda artan turizm gelirlerini görmezden gelerek Türkiye'de cari açığın uyuşturucudan gelen parayla kapattığı iftirasını ortaya atan Kılıçdaroğlu, yıllardır partisinin ve kendisinin ‘katil’ ilan ettiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın milyonluk yatırım yaptığı ve prenslerinin rüşvet çarkı içinde olduğu ortaya çıkan İngiltere’ye ‘Temiz para’ almaya gideceğini açıkladı.

Bilindiği gibi sözde ‘temiz para’ peşinde koşan Kılıçdaroğlu’nun ‘katil’ dediği Suudi Arabistan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiliz Nevcastle United futbol takımını 352 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Bunun yanında İngiltere Kralı III. Charles'ın Katar'dan 3 milyon euro rüşvet aldığı, FETÖ'den hapis yatan İlhan İşbilen'in İngiltere'de yaşayan eşi Nebahat İşbilen'in de pasaport almak için Prens Andrew'e 750 bin sterlin rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

"Türkiye Londra'daki tefecilere teslim edildi" demişti

İngilizlerin her türlü pisliğine "temiz para", Türkiye'nin sağlık ve turizm gibi alanlardan elde ettiği gelirlere ise "uyuşturucu parası" diyen Kılıçdaroğlu, bir başka açıklamasında ise sözde ‘temiz para’ için gittiği Londra’da tefecilerinin Türkiye’yi teslim aldığını söylemişti.

Türkiye’nin Londra’daki tefecilere teslim edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu’nun şimdi ise “Londra’ya temiz para almaya gidiyorum” demesi ‘akıl tutulması’ olarak yorumlandı.

Erdoğan: İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi?

AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine değindi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aşk ile çalışan yorulmaz. Bu inançla, ülkemiz, milletimiz ve aydınlık yarınlarımız için koşturmaya, ter dökmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye, sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi? Şimdi oraya gidecek galiba, ardından Almanya'ya gidecek.

Almanya'da hamburgeri bırak da orada döner var, döner yersin. Şimdi de geçmişte renkleri ayırarak, son dönemde 'çete' diye itham ederek, şevklerini kırdığı, önlerini kestiği kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim. Ülkenin gerçeklerinden kopuklukları, Türkiye'de ne olduğunu, ülkemizin nereye geldiğini, hangi meseleleri aştığını dahi bilmeyecek seviyedeler."