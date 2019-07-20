Kenarda beklerken aniden yola çıkıp tırın altında kaldı Van-Ağrı kara yolunun kenarında bekleyen bir kişi, seyir halinde giden tırın önünden geçmek için yola çıkınca aracın altında kaldı.

Van'ın Erciş ilçesinde, aniden çıktığı yolda tırın altında kalan kişi ağır yaralandı. İlçeden geçen Van-Ağrı kara yolunun kenarında bekleyen Medeni Keleş (46), Ali Yatmaz yönetimindeki 27 ASR 42 plakalı tır yoldan geçerken aniden önünden geçmek istedi. Aracın altından vatandaşlar çıkardı Tırın altında kalan Keleş, çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılarak, Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keleş, müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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