Kenanlı Juventus'tan gol şov: 5-0'lık zaferle zirve takibi sürüyor
Spor

Kenanlı Juventus'tan gol şov: 5-0’lık zaferle zirve takibi sürüyor

İtalya Serie A’da üst üste ikinci kez “ayın oyuncusu” seçilen milli yıldız Kenan Yıldız, Juventus’un Cremonese karşısında aldığı 5-0’lık farklı galibiyette yine sahnedeydi. Genç futbolcu bir kez daha skora katkı verdi.

İtalya Serie A’nın 20’ncı haftasında üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçilen Kenan Yıldızlı Juventus evinde Cremonese’yi ağırladığı maçtan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Juventus’ta kasım ayının ardından aralık ayında da en değerli oyuncu seçilen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın ilk 11’de başladığı maçta Juventus evinde Cremonese’yi farklı mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Allianz Stadyumu'nda Bremer ve David’in golleriyle 2-0 öne geçen Juventus’un 3’üncü golü milli yıldız Kenan’dan geldi. Juventus, F. Terracciano’nun (KK) kendi kalesine attığı golle skoru 4-0’a getirirken, McKennie ev sahibi takımda skoru belirleyen isim oldu.

Kenan Yıldız 62’nci dakikada yerini Zhegrovaya bıraktı.

