Kenan Yıldız İngilizleri çıldırttı

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performans ile birçok önemli kulübün dikkatini çekti. A Milli Takım'da Almanya'ya attığı golle hafızalara kazınan Kenan Yıldız, Juventus'la da 2 defa fileleri sarsmayı başardı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kenan Yıldız ile ciddi şekilde ilgileniyor. İngilizler, genç futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde Juventus'un, Kenan Yıldız için başta Arsenal olmak üzere birçok takımdan ciddi teklifler alabileceği kaydedildi. Özellikle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Kenan'ı beğendiği ve transferini istediği aktarıldı.

Juventus'un altyapısından çıkarak bu sezon A takıma yükselen Kenan Yıldız, Serie A'da çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti. Ayrıca 18 yaşındaki forvet arkası geçtiğimiz günlerde İtalya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başardı.