Kenan Yıldız İngilizleri çıldırttı
Milli Takım ve Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç golcü Kenan Yıldız için Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Premier Lig devinin Kenan transferinde ciddi olduğu ve kısa zamanda harekete geçeceği iddia edildi.
Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performans ile birçok önemli kulübün dikkatini çekti. A Milli Takım'da Almanya'ya attığı golle hafızalara kazınan Kenan Yıldız, Juventus'la da 2 defa fileleri sarsmayı başardı.
İtalya basınında çıkan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kenan Yıldız ile ciddi şekilde ilgileniyor. İngilizler, genç futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Haberde Juventus'un, Kenan Yıldız için başta Arsenal olmak üzere birçok takımdan ciddi teklifler alabileceği kaydedildi. Özellikle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Kenan'ı beğendiği ve transferini istediği aktarıldı.
Juventus'un altyapısından çıkarak bu sezon A takıma yükselen Kenan Yıldız, Serie A'da çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti. Ayrıca 18 yaşındaki forvet arkası geçtiğimiz günlerde İtalya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başardı.
Spor
Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi! Türkiye'ye müjdesi resmen verildi! Dünya devleri peşinde, listede
Spor
Kenan Yıldız'dan gündeme oturacak itiraf: Sen yine Türk bir futbolcunun sevincini yap deriz Kenan!