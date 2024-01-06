  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, “Erdoğan teklif etti, aday oluyorum” diyerek açıkladı

Küçük yatırımcı dört gözle bekliyor! Piyasada rüzgar hangi yönde esecek?

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Yunanistan, Türkiye'yi ilgilendiren F-35 gelişmesini dünyaya ilan etti: An meselesi artık

Devlet Bahçeli'den Kelime-i Tevhid açıklaması

Hükümete yakın isim emeklilere müjdeyi verip yeni en düşük emekli maaşını açıkladı! Tarih bile verdi

AK Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

İsrailli uzmandan skandal çağrı: Bu yapılmadan savaşı kazanamayız

Sen ne yaptın böyle Nevşin Mengü! Tüm Türkiye bunu konuşacak

“Kulisçi Abi” öyle yazdı! AK Parti'nin İstanbul adayı Selçuk Bayraktar olacak
Spor Kenan Yıldız İngilizleri çıldırttı
Spor

Kenan Yıldız İngilizleri çıldırttı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 18:58:00 -
Kenan Yıldız İngilizleri çıldırttı

Milli Takım ve Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç golcü Kenan Yıldız için Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Premier Lig devinin Kenan transferinde ciddi olduğu ve kısa zamanda harekete geçeceği iddia edildi.

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performans ile birçok önemli kulübün dikkatini çekti. A Milli Takım'da Almanya'ya attığı golle hafızalara kazınan Kenan Yıldız, Juventus'la da 2 defa fileleri sarsmayı başardı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kenan Yıldız ile ciddi şekilde ilgileniyor. İngilizler, genç futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde Juventus'un, Kenan Yıldız için başta Arsenal olmak üzere birçok takımdan ciddi teklifler alabileceği kaydedildi. Özellikle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Kenan'ı beğendiği ve transferini istediği aktarıldı.

Juventus'un altyapısından çıkarak bu sezon A takıma yükselen Kenan Yıldız, Serie A'da çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti. Ayrıca 18 yaşındaki forvet arkası geçtiğimiz günlerde İtalya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başardı.

Juventus'tan üç büyüklere Kenan Yıldız resti!
Juventus'tan üç büyüklere Kenan Yıldız resti!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Juventus'tan üç büyüklere Kenan Yıldız resti!

Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi! Türkiye'ye müjdesi resmen verildi! Dünya devleri peşinde, listede
Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi! Türkiye'ye müjdesi resmen verildi! Dünya devleri peşinde, listede

Spor

Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi! Türkiye'ye müjdesi resmen verildi! Dünya devleri peşinde, listede

Kenan Yıldız'dan gündeme oturacak itiraf: Sen yine Türk bir futbolcunun sevincini yap deriz Kenan!
Kenan Yıldız'dan gündeme oturacak itiraf: Sen yine Türk bir futbolcunun sevincini yap deriz Kenan!

Spor

Kenan Yıldız'dan gündeme oturacak itiraf: Sen yine Türk bir futbolcunun sevincini yap deriz Kenan!

Kenan Yıldız'dan müthiş gol! Milli yıldız attığı golle Juventus tarihine geçti
Kenan Yıldız'dan müthiş gol! Milli yıldız attığı golle Juventus tarihine geçti

Spor

Kenan Yıldız'dan müthiş gol! Milli yıldız attığı golle Juventus tarihine geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23