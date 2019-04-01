Kenan Sofuoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım
Dün yapılan yerel seçimlerin ardından AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.01 Nisan 2019 Pazartesi 22:16
AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Kenan Sofuoğlu Intagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler SAKARYA! Ak Parti olarak %65 lik oy oranı ile Türkiye'nin en başaralı şehirlerinden birisi olduk." dedi.
İşte Sofuoğlu'nun paylaşımı;
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