Kenan Sofuoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım Dün yapılan yerel seçimlerin ardından AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Instagram hesabından paylaşım yaptı. Kenan Sofuoğlu Intagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler SAKARYA! Ak Parti olarak %65 lik oy oranı ile Türkiye'nin en başaralı şehirlerinden birisi olduk." dedi. İşte Sofuoğlu'nun paylaşımı;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.