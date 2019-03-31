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Kenan Sofuoğlu, tercihini kullandı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fatma Özkan İlkokulu'nda "1111" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 09:52
Kenan Sofuoğlu, tercihini kullandı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Sofuoğlu, Serdivan ilçesindeki Fatma Özkan İlkokulu'na gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra kayıtlı olduğu "1111" numaralı sandığa geçen Sofuoğlu, burada oyunu kullandı.

"Çok çalıştık"

Sofuoğlu, okul çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti olarak seçimlere iyi hazırlandıklarını belirten Sofuoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm teşkilatların gece gündüz çalıştığını söyledi.

Partisinin aday belirleme sürecinde titizlikle hareket edildiğini ve adayların da toplumun her kesimine temas ettiğini vurgulayan Sofuoğlu, "İnanıyorum ki bugün sandıktan çıkan sonuç; bu çalışmaların, bu emeklerin karşılığını verecektir. Bizler üzerimize düşeni yaptık, inşallah vatandaşlar da oylarını kullanarak kendi üzerlerine düşeni yapacaktır. İnanıyorum ki buradan çıkan sonuçlar ülkemize de hayırlı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okulda oy kullanan bazı vatandaşlar ve görevliler, Sofuoğlu ile fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:52
  1. AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu
  2. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  3. Fatma Özkan İlkokulu
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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