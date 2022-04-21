Kenan Sofuoğlu: Hayatım boyunca unutamayacağım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2022’nin İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, sayıları hızla artan elektrikli araçların Türkiye’de de yaygınlaşmasını mümkün kılacak teknik ve idari altyapıya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktararak, “Şehirlerde bisiklet ve scooter kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyoruz.” dedi.

Yolların sadece altyapılarını değil, üst ve sanat yapılarını da üstün bir planlamayla tasarlayıp inşa ettiklerini, trafik seyrinde can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu kapsamda, kaza anındaki çarpışma şiddetinin azaltılmasına yönelik olarak kara yolları üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini diğer adıyla "Motorcu Dostu Bariyerleri" kurduklarını, mevki sayısı ve uzunluklarını da artırdıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, bu oto korkulukları, motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyduklarını belirterek, “Kara yollarımızın kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre, en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin 100 metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemleri kurduk. Bu yıl içerisinde 40 bin metrenin üzerinde koruyucu oto korkuluk kurmayı planladık. Ayrıca, Türkiye Motosiklet Platformu ile bir araya geldik ve 190 noktaya 'Motorcu Dostu Bariyer' planlamasını belirledik.” şeklinde konuştu.

“Motorcular için milat olan bir gün…”

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise motorcu dostu bariyerlerin önemine işaret ederek, Bakan Karaismailoğlu ile bir açılışta beraber motosiklete bindiğini, "Motorcu Dostu Bariyerler"den Karaismailoğlu’na bahsettiğini söyledi.

“Sayın Bakanımızın ‘Biz o kadar büyük yatırımlar yapıyoruz ki bu bariyeri yapmak bizim için hiç sorun değil' demesini hayatım boyunca unutamayacağım” ifadesini kullanan Sofuoğlu, o günün motorcular için milat olan bir gün olduğunu kaydetti.

Açılışa Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ve fuarda bulunan firma temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Motosiklet Platformu Motorcu Dostu Bariyer standını ziyaret etti. Karaismailoğlu, daha sonra, 24 Nisan Pazar günü sona erecek fuar ve fuara katılan firmaların motosikletleri hakkında bilgi aldı.

Fuara Kenan Sofuoğlu’nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da katıldı.