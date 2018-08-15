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Kenan Sofuoğlu Afyon Spor Merkezleri'nde

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar'da 620 bin metrekarelik alana yapılması planlanan otomobil ve motosiklet pisti arazisinde incelemelerde bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:09
Kenan Sofuoğlu Afyon Spor Merkezleri'nde

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar'da 620 bin metrekarelik alana yapılması planlanan otomobil ve motosiklet pistine ilişkin, "Afyonkarahisar'da dünya şampiyonalarının yapıldığı pistlerde bile olmayan yaklaşık 1,5 kilometrelik bir düzlük imkanı var. Bu kadar uzun düzlük, bir otomobilin veya motosikletin 300 kilometre hızı güvenilir bir şekilde görmesi demek. İnşallah buradaki tesis için biz de üzerimize düşen ne varsa yaparız." dedi.

Sofuoğlu, kent merkezindeki Dünya Motokros Şampiyonası'nın yapılacağı Afyon Motor Sporları Merkezi'ni gezdikten sonra, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen, otomobil ve motor sporları pisti yapılması planlanan alana gitti.

Burada incelemelerde bulunan Sofuoğlu, Afyonkarahisar Başkanı Burhanettin Çoban'dan 620 bin metrekarelik alan üzerine yapılması planlanan pist hakkında bilgi aldı.

Sofuoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pist alanının düz olmasının büyük avantaj olduğunu, alanın otomobil ve motor sporları için çok elverişli bir yer olduğunu söyledi.

'ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPARIZ'

Afyonkarahisar'ın merkezi bir konumda olduğunu ve çevre illerin yanı sıra her yerden rahatlıkla gelinebilecek bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da dünya şampiyonalarının yapıldığı pistlerde bile olmayan yaklaşık 1,5 kilometrelik bir düzlük imkanı var. Bu kadar uzun düzlük, bir otomobilin veya motosikletin 300 kilometre hızı güvenilir bir şekilde görmesi demek. İnşallah buradaki tesis için biz de üzerimize düşen ne varsa yaparız. Ancak önemli olan burayı şehre kazanım olarak düşünmeliyiz. Buradan para kazanmak derdimiz olursa, burası İstanbul Park'a döner. O zaman da burası kullanılmadan atıl bir vaziyete gelir. Önemli olan buranın herkesin yararlanabileceği bir yere dönüştürülmesidir. Burada bir yarış yapıldığı zaman, bu parkuru hemen Türkiye'ye duyuruyorsunuz. Ardından ikinci adım olan tesisleştirme işini yapıyorsunuz. Daha sonraki adımlarda ise drift yarışlarının yapılabileceği bir pist yapılır. Bunlar adım adım yapılmalı. Birden 30 milyonluk bir yatırımla karşılaşıldığı zaman zorlanıyoruz. Pistler ve yarışlar yapıldıktan sonra, spor bakanlığımız buraya tesisleşmeyi yapar. Futbolda 'oynayamadı' diye insanlar ölmüyor ama insanlar yollarda hız yapmaya çalıştığı için ölüyor."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise hem otomobil hem de motor kategorilerindeki tüm branşlarında yarışların yapılabileceği bu Türkiye'nin ilk pistinin, kente kazandırılacak olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sofuoğlu, alandaki incelemenin ardından belediye binasına geçerek Çoban'ı makamında da ziyaret etti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:09
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Afyon
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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