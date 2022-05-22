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Spor Kenan Karaman: Maalesef galip gelemedik
Spor

Kenan Karaman: Maalesef galip gelemedik

Beşiktaş’ın Konyaspor maçında beraberlik golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 00:19:00 -
Kenan Karaman: Maalesef galip gelemedik

Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta takımın tek golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu.

Kazanmak istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Karaman, “Kazanmak istedik ama maalesef kazanamadık. İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza daha güzel bir Beşiktaş izletiriz. Güzel bir kamp dönemi geçirip sezona iyi hazırlanacağız. Yeni sezonda kendimi iyi hazırlayıp son haftalardaki performansımı devam ettireceğim” ifadelerini kullandı.

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