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Spor Kenan Karaman: En çok biz üzüldük
Spor

Kenan Karaman: En çok biz üzüldük

A Milli Takımımızın, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kenan Karaman, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, herkes arkamızda olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 00:18:00 -
Kenan Karaman: En çok biz üzüldük

A Milli Takımımızın, Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ettiği maçta üçüncü golü kaydeden Kenan Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kenan Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün zor bir maç olacağını biliyorduk"

"Bugün zor bir maç olacağını biliyorduk. Diğer rakipler burada çoğunlukla zorlandı. Turnuvadan sonra en çok biz üzüldük, kendimizi çok sorguladık. Bunu unutmamak gerek, biz buraya kadar getirdik. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz."

"Bu takımdan ümitliyim"

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın, herkes arkamızda olsun. Bu takımdan ümitliyim. Çok iyi ve güçlü bir kadromuz var, bunu inşallah Hollanda maçında da göstereceğiz."

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