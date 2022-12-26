Kenan Işık'tan haber var! En yakını duyurdu...

8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın arkadaşı, sosyal medya hesabından usta sanatçının son durumu ile ilgili bilgi paylaştı.

Ozan Zeybek Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı

Usta sanatçı Kenan Işık 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada dengesini kaybederek başını çarpması sonrasında ameliyata alındı.

4 saat süren ameliyat sonrasında Işık, hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmiş ve bir daha da çıkamamıştı.

67 yaşındaki Işık, o günden beri ailesinin yardım ve desteğiyle komada yaşıyor.

Arkadaşından sevindirici haber

Sevenlerini büyük bir hüzne sokan Işık'tan sevindirici bir haber geldi.

Usta sanatçı Işık'ın sağlığıyla ilgili son durumu arkadaşı Ozan Zeybek sosyal medya hesabından paylaştı.

Ziyarete giden Ozan Zeybek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda,"Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi." ifadelerini kullandı.