Kenan İmirzalıoğlu'ndan o isme tepki: Hiç yakışmadı
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atan Will Smith için 'Hiç yakışmadı" yorumunda bulundu.
Etiler'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, Oscar'da komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith hakkında açıklamalarda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu, "Hiç yakışmadı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Farklı bir tepki gösterilebilirdi" şeklinde konuştu.
Sinem Kobal ile ikinci çocuklarını kucaklarına alacak olmanın mutluluğunu yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Kenan İmirzalıoğlu, Oscar törenine damga vuran Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatla ilgili konuştu.
Will Smith'e hiç yakışmadı
Ünlü oyuncu İmirzalıoğlu, "Eşi kanser olsa, kemoterapi görüyor olsa anlamaya çalışırım. Will Smith'e hiç yakışmadı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Farklı bir tepki gösterilebilirdi" şeklinde konuştu.
Ne olmuştu?
Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, Alopesi hastalığı nedeniyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtması ile ilgili Oscar Ödülleri'nde espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.