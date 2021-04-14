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Medya Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması
Medya

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

İsmi Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili sürekli olarak yazılıp çizilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan net bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:17:00 -
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler’deki bir kuaför salonundan çıkarken görüntülendi.

Yaz aylarını Marmaris’te geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun, ev sahibi bu yıl 700 bin TL istediği için rotayı Bodrum’a çevirdikleri yazılmıştı.

İmirzalıoğlu, iddiayı ti’ye aldı:

“Monte Carlo’da evimiz var. Miami’de de yaptırdık! Arkadaşlar yok öyle bir şey.” İmirzalıoğlu’na Kobal’ın “Çocuğumu kendim büyütüyorum” sözleri hatırlatılarak “Bakıcı konusunda korkunuz mu var” sorusu da yöneltildi. Ünlü oyuncu, “Benim bakıcıdan değil sizden korkum var” diyerek cevap verdi.

Kenan İmirzalıoğlu hakkında çıkan Kurtlar Vadisi Kaos iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' programının ara vermesiyle boşa çıkan Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar siz sürekli söylüyorsunuz. Yok böyle bir şey. Nasıl oluyor da aynı soru tekrar soruluyor. Ne desem net bir şekilde anlaşırız?” dedi.

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