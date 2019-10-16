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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na sanat camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, harekat hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:06

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na sanat camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, "Kahraman ordumuz yine barış için cephede... Kalbimiz askerlerimizle atıyor. tek temennimiz saçlarının teline zarar gelmeden görevlerini tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri" dedi.

Öte yandan İmirzalıoğlu, harekata 'işgal' diyenlere de sert tepki gösterdi ve "İşgalci diyenler kendilerinden biliyor işide o yüzden öyle diyorlar. O onların densizliğidir. Türk ordusu orada barış için, terörü sınırımızdan uzaklaştırmak için var. Onlar kendi yaptıklarını bize yakıştırmaya çalışıyorlar" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:06
  1. Ordu
  2. SMO
  3. TSK
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • YAŞARYAŞAR29 dk önce
    Bu yorumu almak için ve Suriyeye giden Askerlerimize destek için neden bu kadar beklendi ki.Türk Milleti olarak, TSK desteklerini esirgeyen ve karşı yönde eleştiri ve hakaretlerde bulunan dizi ve filmlerini izlememek, bunlara yapılacak en büyük cezadır.
  • ergun66ergun6647 dk önce
    Hazır ol bir zamanlar dost bildiğin sanat camiasının sosyal lincine kenanım

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