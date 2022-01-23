Kenan Doğulu'dan "pes" dedirten sözler! Sezen Aksu'yu "seçilmiş kişi" ilan etti

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında Hazreti Adem ve Hazreti Havva hakkındaki çirkin ifadeleri Türkiye genelinde infiale yol açtı.

Şarkıcı Kenan Doğulu ise "pes" dedirten bir paylaşımda bulunarak Sezen Aksu'yu "Seçilmiş kiş" ilan etti.

Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir."

Öte yandan Kenan Doğulu'nun bu sözleri "Kim bu Sezen Aksu'yu seçenler ve dokunulmaz kılanlar?" sorusunu akıllara getirdi.