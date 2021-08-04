Kenan Doğulu ile Murat Boz'dan 'Turistik alan' çıkışı! Cehalet paçalarından akıyor

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Anayasamızın, yanan ormanlık alanın turistik imara açılması için izin vermemesine karşın yaşanan orman yangını felaketi üzerinden, AK Parti iktidarı olmadık gerekçelerle hedef alınmaya devam ediliyor.

Cehalet paçalarından akıyor!

Paçalarından cahillik akan ama toplumun bir kesimi tarafından 'sanatçı' olarak kabul görmüş isimlerden Kenan Doğulu ile Murat Boz, sosyal medya paylaşımları ile kendilerine prim yapmaya çalıştı.

'Yanan ormanlık alanın imara açılması Türkiye tarihinde yok'

'Söz veriyorum' hashtagh'i ile paylaşımda bulunan Kenan Doğulu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yanan bir orman alanının imara açıldığı örneği yok." açıklamasına rağmen “Bugüne kadar, bir doğa yangını sonrası inşa edildiğini bildiğim herhangi bir yerde sahnen almam için gelen teklifleri kesinlikle reddettiğim gibi bundan sonra da bu yanan alanların üzerindeki tesislerde şarkı söylemeyeceğime söz veriyorum.” dedi.

Cehaleti ile destek verdi!

Aynı etiketle paylaşımda bulunan Murat Boz da "Eğer bir gün yanan ormanlarımızın yerine turistik tesisler yapılırsa, o tesislerde asla sahne almayacağım." ifadeleri ile provokasyona destek verdi.