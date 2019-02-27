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Kenan Bozgeyik neden görevden alındı? PTT Genel Müdürü kim oldu?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevden alındığı, yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir'in getirildiği bildirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:48
Kenan Bozgeyik neden görevden alındı? PTT Genel Müdürü kim oldu?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevden alındığı, yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir'in getirildiği bildirildi. Kenan Bozgeyik'in neden görevden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Aysel Kandemir kimdir nerelidir? PTT Genel Müdürü Aysel Kandemir hangi görevlerde bulundu?

Kemal Bozgeyik kimdir?

1966 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep'de tamamladı. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 1988 yılında Konya Yem Sanayi'nde başladı. Yem Sanayi Genel Müdürlüğü'nde müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik yaptı. Çevre Bakanlığı'nda müfettiş, TBMM'de danışman ve yine Çevre Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev yaptı. 2003-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulunan BOZGEYİK, 2008-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde bulundu. 18 Ağustos 2011- 02 Haziran 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Başbakanlık Müşaviri görevindeyken, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan BOZGEYİK 31 Mart 2016 tarihi itibarı ile PTT Genel Müdürlüğü'ne atandı. İngilizce bilen BOZGEYİK evli ve beş çocuk babasıdır. 

 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:48
  1. Konya
  2. Gaziantep
  3. Kenan Bozgeyik neden görevden alındı?
  4. PTT Genel Müdürü kim oldu?

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