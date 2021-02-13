  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'
Gündem

Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'a seviyesiz bir uslüple hakaret ve beddualar eden Hadi Özışık'a sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:04:00 - 2021-02-13 23:06:14
Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'

 Yeniakit.com.tr 

İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı seviyesiz bir uslüpla hedef alan Hadi Özışık'a sosyal medyada tepki yağdı.

'Cehalet ve kibir abidesi'

İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'ın çirkin bir uslüpla Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı eleştirmesine tepki gösteren isimlerden birisi de Yeni Akit yazarı Kenan Alpay oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alpay, "Cehalet ve kibir abidesi Hadi Özışık, Ayasofya Camii İmamı Prof. Mehmet Boynukalın’a terbiyesizce soruyor: 'Sen kimsin, kimin adına racon kesiyorsun?' Asıl sen kimsin, kimler adına racon kesmeye kalkışıyorsun çürük teneke? İlim ve Edep Öğren, Haddini Bil Önce!" dedi.

10 binin üzerinde paylaşım yapıldı

Hadi Özışık sosyal medyadaki duyarlı Müslümanlar tarafından, 'Hadsiz Hadi Özışık' etiketi ile eleştirildi. 10 binin üzerinde yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle oldu:

Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'
Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'nı hedef alan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Hadsiz Özışık, sen kimsin?'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'ın sözleri Nihat Genç'i kudurttu
Gündem

Ali Babacan'ın sözleri Nihat Genç'i kudurttu

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, uygun zemin oluştuğu takdirde anayasanın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğine yönelik sözleri Nihat Genç'i ..
6 şehirde düğmeye basıldı: Gözaltılar var
Gündem

6 şehirde düğmeye basıldı: Gözaltılar var

Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alınd..
Mustafa Varank’tan İmamoğlu’na çağrı Getir test yapalım!
Gündem

Mustafa Varank’tan İmamoğlu’na çağrı Getir test yapalım!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte olduğu söylenen Fatih Sultan Mehmet tablosu için çağrı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay