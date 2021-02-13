Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'

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İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı seviyesiz bir uslüpla hedef alan Hadi Özışık'a sosyal medyada tepki yağdı.

'Cehalet ve kibir abidesi'

İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'ın çirkin bir uslüpla Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı eleştirmesine tepki gösteren isimlerden birisi de Yeni Akit yazarı Kenan Alpay oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alpay, "Cehalet ve kibir abidesi Hadi Özışık, Ayasofya Camii İmamı Prof. Mehmet Boynukalın’a terbiyesizce soruyor: 'Sen kimsin, kimin adına racon kesiyorsun?' Asıl sen kimsin, kimler adına racon kesmeye kalkışıyorsun çürük teneke? İlim ve Edep Öğren, Haddini Bil Önce!" dedi.

10 binin üzerinde paylaşım yapıldı

Hadi Özışık sosyal medyadaki duyarlı Müslümanlar tarafından, 'Hadsiz Hadi Özışık' etiketi ile eleştirildi. 10 binin üzerinde yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle oldu: